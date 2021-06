EM-i suursoosiku Prantsusmaa jaoks ei ole asjad päris viperusteta kulgenud. Enne turniiri räägiti palju Olivier Giroud’ ja Kylian Mbappé vastasseisust. Vanem süüdistas nooremat pressikonverentsil isetsemises. Kui Mbappé sai järgmisel pressikonverentsil sõna, siis märkis ta kindlameelselt, et sellised jutud peaksid jääma riietusruumi ja ta polnud Giroud’ teguviisist just vaimustuses. Prantsusmaa meedia hekseldas teemat suurima heameelega. Seejuures mäletab ajalugu hästi, et sealne suur spordileht L’Équipe on ennegi suutnud koondisele palju tuska valmistada.