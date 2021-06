Taani jalgpallurid on enne mängu Venemaaga äksi täis: kui me sellist tiimi ka ei võida, pole meil kuhugi asja

Taani on seni kaotanud nii Soomele kui ka Belgiale, aga võimalus kaheksandikfinaali pääseda on taanlastel alles. Nende ees on kolme punkti peal Venemaa ja Soome. Kui Soome ei suuda Belgiat üllatada, tekib Taani võidu korral surnud ring, otsustavaks saab väravate vahe.