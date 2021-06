TIPPHETKED | Eesti võrkpallikoondis näitas sisu – Euroopa edetabeli kolmandas alistati kolmandat korda ja teeniti pronksmedalid

Taas tegi hea mängu Oliver Venno, kes kogus 15 punkti (efektiivsus +8; rünnak 57%). Talle sekundeeris filigraanselt temporündaja Ardo Kreek (13 punkti; +9; 92%!), Kristo Kollo panustas võitu 12 (+9; 4 blokki), Albert Hurt 8 ja Timo Tammemaa 5 punkti.



"Pronksmedal on meile lohutusauhinnaks," lisas kapten Ardo Kreek. "Aga võiduga on ikka hea lõpetada ja lõbusam on koju reisida. Täna on meie poisid natuke kiitust ära teeninud, pärast eilset valusat kaotust suutsime täna täiega panna, õnneks Belgia ka täna väga vastu ei tahtnud hakata. Neil ka Deroo oli välja, võib-olla ka eilne kaotus morjendas neid samuti natuke."