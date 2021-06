Kas võrkpallikoondis suudab peatreeneri soovi täita?

Eile saadi poolfinaalis valus 2:3 kaotus Türgilt. Seejärel teatas meie koondise peatreener Cédric Énard, et nüüd tahab ta väga saada pronksmedalit. Siiani on Eesti Euroopa liiga Final Fouris mänginud neli korda ja meil on läinud kas väga hästi või väga halvasti – kahel korral on tulnud esikoht, kahel korral neljas.