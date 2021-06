Tokyo olümpiamängudel avastati esimene koroonajuhtum

Jaapanis on kohal ka Austraalia softpalli koondis.

Uganda sportlase koroonajuhtumi põhjal on alust arvata, et Tokyo olümpial ei saa viirusest üle ega ümber. Hiljuti avaldatud uuringu põhjal kardab 86 protsenti jaapanlastest, et olümpiamängude toimumine toob riigis kaasa uue koroonapuhangu.