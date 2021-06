Hispaania peatreener: ootasin enamat, nüüd tuleb võitma hakata

"Tunne pole loomulikult kõige meeldivam. Võib-olla olime paremad, aga mitte piisavalt, et võita. Ootasin suuremat üleolekut ja rohkem võimalusi, aga me ei suutnud seda. Kui tulemus pole positiivne, tuleb mängu süvitsi analüüsida," vahendas juhendaja sõnu Marca.

E-gruppi juhib nelja punktiga Rootsi, nad on juba pääsu kaheksandikfinaali taganud. Slovakkial on kolm ja Hispaanial kaks punkti, Poola on ühe punktiga oma grupi viimane. Viimases voorus kohtub Hispaania Slovakkiaga ja Rootsi Poolaga. 16 sekka on võimalik jõuda ka alagrupi kolmanda kohaga.