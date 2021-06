Enne Poola rallit tehtud viga rikkus Roland Poomi võistluse: see karistas meid kohe ära

"Esimesel katsel alustasin päris hea tempoga, kuid katse peal sain kohe aru, et legendis on liiga palju infot, mida on keerulistes kohtades raske vastu võtta. Hakkasin end tagasi hoidma ja oli ka kurve, mida seetõttu sõitsin n-ö pimedalt," rääkis koos britist kaardilugeja Darren Garrodiga sõitev Poom pressiteate vahendusel.

"Proovisime ka järgneva katse ilma asju muutmata sõita, kuid see karistas meid kohe ära. Sõitsin ühe mahapöörde otseks, mille tagajärjel pidin auto käivitama ja tagurdama. Teelt väljas käimise tõttu oli rooliots nii kõver, et targem oli auto road mode'i lükata ja katse lõpuni sõita. Tegime legendis jooksvalt muudatusi, et aru saada, mis teisiti teha ja kas see ka aitaks. Teine ring oli legendi poole pealt okei, kuid kuna kaotus oli suur ja pigem oli vaja aru saada, et kas muudatused toimisid, siis proovisime turvalise hooga edasi sõita ja koguda võimalikult palju infot legendisüsteemi kohta," lisas ta.