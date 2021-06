EM-i KOLUMN | Hannes Kaasik: Portugal – Saksamaa naelutas ekraani taha

Mul oli tunne, et Portugal lootis täna, et nemad löövad vastasele, aga äkki vastu ei lööda. Kui Saksamaa hakkas järjepanu lööma, siis vasturohtu kuidagi ei leitud. Õnnetul kombel aidati kahel korral „sõber“ välja ka, sest esimesed kaks palli löödi endale. Sellega oli kaas pealt läinud. Veidi leevendust pakkus ühe värava tagasi löömine, mis mängupilti eriti ei muutnud, aga oli oluline väravate vahe seisukohast ja andis siiski fännidele väheke lootust.

Sõitsin täna linnast maale teadmisega, et vaatan hoolega seda mängu. Ma ei teadnud tol hetkel, kes on mängu kohtunik, kuid olin 95% veendunud, et see on Anthony Taylor.