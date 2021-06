Oliver Venno tõi Eestile 28 punkti, mis tähistab meie koondise Kuldliiga punktirekordit, Türgit vedas aga 22-aastane Adis Lagumdzija, kes kogus 36 punkti.

„See rekord mind väga ei huvita, võistkond kaotas,” tunnistas Venno, et ilus isiklik skoor ei paku mingit lohutust. „Oleks võitnud, siis oleks muidugi tore olnud. Kokkuvõttes me kaotasime. Ja sedasi on eriti valus, kui oled 2:0 ees.”

Mis siis ikkagi muutus?