BLOGI | Kaheksa meest välja vahetanud Itaalia võitis taas, Wales ja Šveits hakkasid väravaid lugema

Alagrupi võitjat ootab nüüd kaheksandikfinaalis ees C-alagrupi teine (Austria või Ukraina). A-alagrupi teise koha meeskond kohtub omakorda B-alagrupi teisega (kuna seal on veel kõik lahtine, siis on võimalik nii mäng Belgia, Soome, Venemaa või Taaniga).

Wales: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Ampadu, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore.

„Meil on rünnakul väga palju võimalusi vangerdamisteks. Peame proovima igas kohtumises anda endast 100 protsenti. Meid ootab ees järjekordne tähtis matš. Tahame ka seda mängu võita,” sõnas uefa.com’i vahendusel Itaalia ründaja Domenico Berardi.

Itaalia on senised kaks kohtumised võitnud mõlemad 3:0. Selle skooriga alistati nii Türgi kui ka Šveits.

„Me ei saa veel edasipääsuga arvestada. Kui lõpuks neljast punktist aga piisab, siis see on suurepärane. Paneme väljakule oma parima koosseisu ja läheme Itaalia vastu võitu jahtima. Tahame võita kõiki mänge ja pühapäeval on asjad täpselt samamoodi,” lisas omalt poolt Walesi peatreener Robert Page.

Šveits vs Türgi eeldatavad algkoosseisud

Šveits: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodríguez; Shaqiri; Embolo, Gavranović.

Türgi: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür; Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, İbrahim Dervişoğlu; Burak Yılmaz.

„Peame suutma olla hetkes. Peame andma endast kõik olukordades, mida saame mõjutada. Kõige tähtsam on võit. Kui teenime kolm punkti, siis on meil reaalne võimalus edasi pääseda. Mängime 30 000 Türgi fänni ees ja proovime selle pöörata enda kasuks. See on tähtis ja otsustav mäng. Enam ei tule teist või kolmandat võimalust,” sõnas Šveitsi peatreener Vladimir Petkovic.

„Meil on noor meeskond. Meil ei ole sellistelt turniiridelt veel kogemust. Tean, et lootused ja ootused on kõrged, kuid see meeskond on ise need nii kõrgele tõstnud,” lisas omalt poolt Türgi peatreener Senol Günes.