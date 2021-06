EM-i KOLUMN | Suure südamega Ungari segab surmagrupis kaarte

Selliseid mänge, kus paberil nõrgem meeskond läheb juhtima, aga lõpuks ikka kaotusega leppima peab, näeb jalgpallimaailm iganädalaselt. Aga õnneks näeb ka selliseid mänge, kus hingestatud esitus ja suur süda saavad vastase suurema kvaliteedi ees määravaks. Kui teise poolaja alguses tundus korraks, et ehk vajub Ungari liiga varakult liiga alla, siis tegelikult seda ei juhtunud. Prantsusmaa oli ideetu ning voolavust ei olnud. Seda, et Prantsusmaa on väga ohtlik, kui anda neile ruumi, teame me kõik, aga mõneti üllatuslikult oldi nii hambutud, kui vastane suurte jõududega oma väljakupoolel paikneb. On seal peidus ikka selle turniiri suursoosik?

Hiljem üritas Deschamps veel väljakul tasakaalu leida ja kuigi Varanel tekkis ka viimasel sekundil väga hea võimalus Prantsusmaale võit tuua, siis Ungari püsis ja teenitult võis lõpuvile järel rõõmupidu alata. Prantsusmaa on suure tõenäosusega alagrupist edasi, aga silmnähtavalt oli rõõmsam pool Ungari, kelle unistus pärast kahte vooru veel püsib. Ja see on äge!

Kõige ägedam on muidugi see, et Budapestis peetavatel mängudel on täismaja ning toimub tõeline jalgpallipidu. Maailmas on olnud suuremaid probleeme, kui tühjad tribüünid jalgpallistaadionitel, aga samas on see periood lõplikult tõestanud ka seda, et jalgpall ilma fännideta ei ole ikka see päris õige jalgpall. Nautigem jalgpallipidu!