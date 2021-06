OTSEBLOGI | Eesti läks kohtumist Türgiga juhtima. Kas Kuldliiga finaaliuks avaneb?

Ta märkis, et mingis mõttes on poolfinaal isegi keerulisem kui finaal. "Ma arvan nii," sõnas D'Hulst kodumaa meediale. "Ukrainal on suurepäraseid mängijaid, nagu näiteks Oleg Plotnitski Perugia meeskonnast. Ja ärge unustage, et nad lülitasid meid välja viimase EM-i play-off'is. See on väga kõva võistkond, mis on viimastel nädalatel väga hästi esinenud. Sedasi mõeldes oleksin eelistanud kohtuda esmalt Eestiga. Kuid kui sa tahad võitjaks tulla, pead kõigist jagu saama."