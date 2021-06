EM-i KOLUMN | Gerd Müller: lahingusse tulid ainult šotlased

Jättes kõrvale kõik ajaloolised sümbolid ja tähendused on Inglismaa – Šotimaa jalgpallimäng 21. sajandil pigem naabrite vaheline mõõduvõtt kui lahing. Samas ootus selle mängu toimumisele, eriti suurturniiril, on mõlemal poolel suur ja eesmärk põhimõtteliselt alati sama – suur Inglismaa soovib näidata oma ülemvõimu ja väike Šotimaa seda iga hinnaga tõkestada. Eilses mängus saavutas, vaatamata 0:0 viigile, oma eesmärgi Šotimaa.

Olen Inglise liiga pidev jälgija ja mängu vaadates oligi kohati tunne, et see pole EM, vaid Premier League mäng. Tempo, intensiivsus ja füüsilisus oli selline, mida see liiga üldiselt pakub, lisaks lakkamatu vihm ja jahe ilm. Mängisid justkui üheltpoolt liiga tipumeeskond ja teisel poolel meeskond tabeli lõpuosast. Üks on paberil selgelt parem, aga ei suuda seda mängus realiseerida, kuna eeldatav nõrgem mängib hingestatult ja võideldes. Inglise liigale veel mõeldes, siis traditsiooniliselt on Inglismaa koondises kõige rohkem ikka mängijaid liiga kolme ajalooliselt kõige edukama klubi, Manchester United, Liverpool ja Arsenal, hulgast. Kuid ajad on muutunud, Horvaatia vastu ei alustanud ühtki nimetatud klubi mängijat ja nüüd Šotimaa vastu oli ainult Luke Shaw Unitedist algkoosseisus. Samal ajal alustas šotlastel kolm nimetatud klubides mängivat pallurit.