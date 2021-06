Soome esireket loobus olümpiast. Kas Eesti on Tokyos esindatud ühe või kahe tennisistiga?

Emil Ruusuvuori Foto: EPA/Scanpix

Tokyo olümpiamängude tenniseturniirilt loobuvate mängijate arv kasvab iga päevaga. Teema on aktuaalne ka meie põhjanaabrite jaoks, sest täna tuli uudis, et olümpiale ei lähe ka 22-aastane Emil Ruusuvuori, kuigi Soome esireketil (ATP 74.) on vastav koht tagatud.