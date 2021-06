TÄNA OTSEBLOGI | Mäng, kus mõlemad vajavad võitu: Hispaania kohtub Poolaga

Poola koondis, mille ründeliini veab Euroopa viimaste aastate üks suuremaid väravakütte Robert Lewandowski, kaotas avavoorus üllatuslikult Slovakkiale 1:2. Hispaania meeskond valdas Rootsi vastu palli koguni 75% mängu ajast ja tegi lausa 852 söötu (!) rootslaste 103 vastu, kuid enamat 0:0-st ei suudetud.

Eeldatavad algkoosseisud:

Hispaania: Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba: Llorente, Busquets/Rodri, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Olmo.

Poola: Szczęsny; Bereszyński, Glik, Bednarek; Jóźwiak, Moder, Linetty, Rybus; Klich, Zieliński; Lewandowski.

Hispaania peatreener Luis Enrique oma peamise ründetähe pärast ei muretse: "Morata on heas vormis ja enesekindel. Ma pole pidanud talle sel nädalal midagi ütlema. Tema etteaste Rootsi vastu oli terviklik. Ta on tugevalt treeninud ning tema naeratust ja positiivsust on tervel meeskonnal hea näha."

Hispaania koondise ründav poolkaitsja Pablo Sarabia: "Eesmärkide täitmine on meie kõigi vastutusel. Me kõik kaitseme, me kõik ründame. Morata ründetööd tuleb imetleda. Ta on tõeline tippmängija. Statistika näitab seda: mängud ja väravad. "

Poola peatreener Paulo Sousa: "Mind teeb mängu eel optimistlikuks eelkõige mängijate kvaliteet ja nende veendumus, et me saame hakkama. Muidugi oleme keerulises olukorras. Meie ülesandeks on vastaste palli valdamist võimalikult madalal hoida. Kuid nagu ma ütlesin, on meie meeskonnas kvaliteeti ja anname endast parima, et seda Hispaania vastu tõestada."

Rootsi võitis eile Slovakkiat 1:0 ja tõusis alagrupi liidriks.

E-grupi tabeliseis enne seda mängu: 1. Rootsi 4 punkti, 2. Slovakkia 3 punkti, 3. Hispaania 1 punkt, 4. Poola 0 punkti.

Mängu peakohtunik on itaallane Daniele Orsato.