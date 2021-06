BLOGI | Hispaania ei suutnud ka Poola vastu võiduarvet avada

Hispaania pääses juhtima 26. minutil, kui Gerard Moreno täpne sööt leidis värava eest Alvaro Morata, kes saatis palli võrku.

Avapoolaja lõpuminutitel lõi Świderski kaugelt posti. Lewandowski jõudis esimesena lahtise pallini, kuid tema löök tabas väravavaht Unai Simoni.

Teise poolaja üheksandal minutil parandas Lewandowski oma eksimuse, kui võitles endale välja hea löögikoha ja suunas palli peaga väravasse.



Vaid minut hiljem astuti Poola karistusalas Morenole jala peale ning Hispaania teenis VARi otsuse abil 11 meetri karistuslöögi. Moreno läks ise penaltit lööma, kuid saatis palli posti.

Lõpus oli selgelt üritavam pool Hispaania, ent väravani enam ei jõutud.

Hispaanial on kahe vooru järel vaid kaks viiki, mis ei anna enamat kolmandast kohast. Viimases alagrupimängus kohtuvad hispaanlased Slovakkiaga. Ühe punkti saanud Poolat ootab tabelijuht Rootsi (4 punkti).

E-grupi tabeliseis: 1. Rootsi 4 punkti, 2. Slovakkia 3 punkti, 3. Hispaania 2 punkt, 4. Poola 1 punkti.

Mängu eelvaade:

Eeldatavad algkoosseisud:

Hispaania: Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba: Llorente, Busquets/Rodri, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Olmo.

Poola: Szczęsny; Bereszyński, Glik, Bednarek; Jóźwiak, Moder, Linetty, Rybus; Klich, Zieliński; Lewandowski.

Hispaania peatreener Luis Enrique oma peamise ründetähe pärast ei muretse: "Morata on heas vormis ja enesekindel. Ma pole pidanud talle sel nädalal midagi ütlema. Tema etteaste Rootsi vastu oli terviklik. Ta on tugevalt treeninud ning tema naeratust ja positiivsust on tervel meeskonnal hea näha."

Hispaania koondise ründav poolkaitsja Pablo Sarabia: "Eesmärkide täitmine on meie kõigi vastutusel. Me kõik kaitseme, me kõik ründame. Morata ründetööd tuleb imetleda. Ta on tõeline tippmängija. Statistika näitab seda: mängud ja väravad. "