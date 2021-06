92-aastaselt suri Juventuse legend Giampiero Boniperti

Karjääri lõpetas Boniperti pärast 179 väravat Torino klubis - rekord, mis püsis peaaegu 40 aastat, enne kui Alessandro Del Piero selle üle lõi. Ka tema Serie A-s mängitud 443 kohtumist oli pikalt Juventuse tippmark, mis langes hiljem Del Piero saagiks.

"Võitmine pole kõige tähtsam, aga see on ainus asi, mis loeb," on Boniperti öelnud.