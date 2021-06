BLOGI | Saksamaa võttis üliolulise võidu, Portugal lõi kaks omaväravat

Kui Portugal võitis avavoorus Budapestis Cristiano Ronaldo kahe värava abil Ungarit 3:0, siis Saksamaa piirdus Prantsusmaa vastu 0:1 kaotusega.





Mängu eelvaade:

"Ma ei karda üldse Saksamaad. Ma arvan, et kaks meeskonda austavad üksteist, sest nad teavad, et mõlemal poolel on võimsad jõud, mis suudavad mängu otsustada. Mõelda, et Portugal on Saksamaa vastu favoriit, kui mängitakse Saksamaal, on natuke liig. Kui mängijad sedasi mõtleksid, poleks meil lootust ka viiki saada," sõnas Santos.