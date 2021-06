NHL-i klubi kaevati seksuaalse ahistamise juhtumi kinni mätsimise eest kohtusse

Portaal TSN teatab, et on mängijad identifitseerinud, kuid ei tohi juhtumi delikaatsuse tõttu nende nimesid ilma loata avaldada.

Kohtu dokumentides on süüdistaja nimeks pandud taolistele olukordadele tüüpiliselt John Doe. Ta väitis, et Aldrich, kes enam Blackhawksis ei tööta, saatis talle "ebasobivaid tekstisõnumeid" ning ähvardas teda nii "füüsiliselt, finantsiliselt kui ka emotsionaalselt", kui ta "seksuaalsest tegevusest keeldub".

NHL-i klubi kaitsev advokaat John Stiglich kirjutas, et juhtum tuleks lõpetada, kuna Illinoisi osariigi seaduste kohaselt tuleb seksuaalse ahistamise hagi sisse anda 300 päeva jooksul alates väidetavast intsidendist või mälestustest, mis ohvril taastuvad pärast seda, kui ta on need alla surunud. Advokaat väidab, et viimane stsenaarium antud juhtumi puhul kindlasti ei rakendu, sest hageja teatas juhtunust psühholoog Garyle juba 2010. aasta mais ning ootas 11 aastat, enne kui klubi kohtusse kaebas.