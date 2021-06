Täbar lugu! Olümpiasportlastele jagatakse 160 000 kondoomi, mida nad käiku lasta ei tohi

Kondoomide lugemine enne igat olümpiat on justkui omaette spordiala. Rio de Janeiro olümpial jagati sportlastele 450 000 tasuta kondoomi, sel suvel toimuva Tokyo OM-i korraldajad on varunud 160 000 preservatiivi. Seda hoolimata sellest, et liigsete kontaktide vältimise huvides on seksimine olümpiakülas tänavu keelatud.

Kondoome on sportlastele tasuta jagatud juba 1988. aasta Seouli olümpiast saadik, et propageerida olümpiakülas turvalist seksi. Nüüd, kus kontaktid on keelatud, soovitavad olümpia korraldajad need suveniirina koju kaasa viia, et tõsta oma kodumaal teadlikkust HIV-i ja Aidsi suhtes, kirjutab The Guardian.