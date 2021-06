OTSEBLOGI | Ungari šokeeris avapoolaja lõpus Prantsusmaad! Ungari kapten ei suutnud palavusega toime tulla ja vahetati välja

Ungari peatreener Marco Rossi tunnistas, et Prantsusmaa on neile väga kõva pähkel, sest tegemist on suurturniiri peafvoriidiga. "Mõistagi mängib Prantsusmaa võidu peale. Meie peame hästi mängima ja oma esitust parandama. Ma arvan, et Prantsusmaal on hea võimalus turniiri võitmiseks," sõnas Rossi.

Prantslaste juhendaja Didier Deschamps kiitis Ungari organiseeritud mängu. "Nad on võitluslik ja tugevat tööd tegev võistkond, mis on väga organiseeritud. See, et neid juhendab itaallane, selgitab nende stiili üsna hästi. Nad mängivad kodus ja ma eeldan, et nad näitavad sama sisukat mängu kui Portugaliga. Kui võidame, oleme edasi. See on meie eesmärk," sõnas Prantsuse boss.