Poola meedia peale Rootsi võitu: draama, kõige mustem stsenaarium!

Üksik Poola fänn Peterburi staadionil. Foto: EPA/Scanpix

"Rootsi võitis Forsbergi penaltist 1:0 Slovakkiat. Draama. Poolakate jaoks on see kõige mustem stsnaarium, sest nüüd tuleb neil võita laupäeval Hispaaniat, et jääda EM-i kaheksandikfinaali pääsemise konkurentsi," kirjutas peale jalgpalli EM-i tänast esimest mängu Poola spordiportaal Sport.pl.