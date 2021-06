EM-i KOLUMN | Karol Mets: mäng mida kumbki kaotada ei tohtinud

Teisel poolajal Rootsi ikkagi domineeris ja lõi rohkem võimalusi. Nad olid „kõrgem käsi“ selles mängus, et asi enda kasuks pöörata ja kvaliteetsed meeskonnad seda suudavad.

Mul on Rootsi koondise üle hea meel, hoian neile pöialt ja olen rõõmus Sebastian Larssoni ja Mikael Lustig üle, kes on minu endised meeskonnakaaslased ja supertüübid ning loodan, et nende turniir kujuneb veel väga pikaks ja edukaks.