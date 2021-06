Sebastien Ogier valmistub ootamatusteks: Keenias tuleb ellu jääda

"Olen alati karjääris ette tulnud uute väljakutsete eel põnevil olnud ning usun, et see ralli saab olema väga erinev kõigest sellest, mida ma varem teinud olen. Oleme juba palju kuulnud, et peame eesmärke seadma pisut teisiti: sõidame tänapäeval WRC-s tõesti piire kombates, aga Keenias tuleb proovida pahandustest hoiduda ja ellu jääda," rääkis Ogier Toyota pressiteate vahendusel.

"Arvan, et võib olla huvitav, kui meil aasta jooksul ka selline väljakutse ees seisab. On olnud raske välja selgitada, milline on õige viis ettevalmistuseks, seega ma arvan, et sõitjad peavad kohanema ralli jooksul. Rajaga tutvumine saab kindlasti olema tähtis, saamaks aru, mis meid ees ootab."

Elfyn Evans lisas: "Ilmselgelt on Keenia tundmatu maa, kuna keegi praegustest sõitjatest pole seal varem võistelnud. Loomulikult olen ma näinud palju klassikalisi kaadreid minevikust ning see kõik näeb võimas välja. Kõik ei saa seekord täpselt samasugune olema, kuna meil on rohkem kontrollitud katsed, aga ma olen sellegipoolest põnevil, et saame täiesti teistsuguses keskkonnas sõita. Kahtlustan, et see ei saa olema kalendri kõige sujuvam ralli ning see võib olla autole ja võibolla ka ekipaažile paras väljakutse. Nii palju kui ma näinud olen, on seal päris avatud maastik, seega tee lugemine saab olema päris keeruline, aga enne rajaga tutvumist on raske hinnata, mis meid seal ees ootab."

Kalle Rovanperä on Keeniast kuulnud jutte oma isalt Harrilt, kuid kui palju need teadmised talle järgmisel nädalal kasuks tulevad...

"Keeni saab olema väga huvitav. See on kõigi jaoks uus ralli ning samal ajal on see klassikaline ralli minevikust. WRC oli seal viimati 2000-ndate alguses, kui mu isa võistles ning ma olen näinud tollaseid videosid, samuti on ta mulle rääkinud palju lugusid. Rallisport on praegu üpris teistsugune, seega saab olema huvitav näha, kuidas meil nendel katsetel tänapäevaste autodega läheb," rääkis Rovanperä.