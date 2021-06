Super: Eesti olümpiakoondis sai täiendust

Eesti ratsaspordi liit teatas aprillis, et Eesti parim koolisõitja Dina Ellermann on Tokyo olümpiamängudel esimeseks reserviks. "See tähendab, et kui keegi võistlejatest eest ära jääb, saab tema peale. Täpselt sama oluline sportlane olümpiamängudel on ka hobune, nii et edu ka Donna Annale," kirjutab ratsaspordiliit.