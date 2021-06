UEFA ähvardab Inglismaalt jalgpalli EM-i finaali ära võtta

Praeguse plaani kohaselt peaks Euroopa meistrivõistluste mõlemad poolfinaalid ning finaal toimuma Londonis Wembley staadionil. The Times kirjutab aga, et UEFA ähvardab finaali kolimist Budapesti. Nimelt on Suurbritannia koroonapiirangud võrreldes teiste EM-i korraldavate riikidega karmimad ning nende reeglite kohaselt peaksid 2500 VIP-i, kes tuleksid finaali vaatama, jääma Inglismaale saabudes karantiini.

UEFA soovib, et Inglismaa teeks neile ametnikele erandi. Alaliit soovib ka, et peale karantiinist pääsemise tohiksid ametnikud külastada ka teisi Wembleyl toimuvad kohtumisi ning ühtlasi koondiste treeninguid.

The Timesi teatel ongi ministrid nüüd arutamas, kas UEFA ja FIFA ametnikele, poliitikutele, sponsoritele ning teleülekande tootjatele teha erand või mitte. Ministrid kardavad, et vastasel juhul kolitakse EM-i otsustavad mängud üle Budapesti, kus lubatakse staadionile täismaja. Kohalik valitsus on samas mures, et erandi andmine võib tekitada riigis palju vastukaja, sest britid ise ei saa välismaale puhkama reisida.

Samas loodab Inglismaa, et neil õnnestub korraldada 2030. aasta jalgpalli MM-i. Kui Inglismaa tuleks praegu UEFA-le vastu, on peaministril Boris Johnsonil parem positsioon UEFA tippjuhtidega kohtumisel, et arutada Inglismaa võimalusi korraldada 2030. aasta suurturniir.

Lisaks loodab UEFA, et ka poolfinaalidesse välja jõudnud riikide toetajad saaksid ilma karantiini jäämata kohtumisi vaatama tulla. Suurbritannia piirangud on hetkel nii karmid, et kui Wales ja Šotimaa välja jätta, peaksid kõikide teiste osalejariikide toetajad jääma Inglismaale saabudes kümneks päevaks karantiini.