VAR saalijalgpallis: poolt ja vastu

Alates hetkest, kui seda jalgpallis mõned aastad tagasi kasutama hakati, on videokohtuniku süsteem ehk VAR (video assistent referee) olnud fännide tuliste arutelude keskmes üle terve maailma. Paljud on selle uuendusega rahul, kuna arvavad, et see vähendab oluliselt kohtunikupoolsete eksimuste hulka, samal ajal kui teine osa fänne on selle vastu, kuna arvavad, et see muudab totaalselt traditsioonilist mängu. Puudustena märgitakse ära mängu kestuse pikenemist, samuti kritiseeritakse protsessi, väites, et see pole piisavalt läbipaistev. Antud kontekstis ei huvita meid niivõrd see, kuidas VAR jalgpallimaailma mõjutab, tahame arutleda selle üle, kas VAR-süsteem peaks ka saalijalgpallis realiseeruma?

VAR süsteemi arutelud saalijalgpalliga seonduvalt on olnud alguses võrdlemisi tagasihoidlikud, keegi ei kutsunud üles jalgpallist kohe eeskuju võtma, ning see oli seotud ka vaid üksnes saalijalgpalli tippvõistlustega. Ent VAR-süsteemi saalijalgpalli sisseviimise teema võtab tuure üles, eriti pärast seda, kui FIFA otsustas esmakordselt videokohtunikku maailmameistrivõistlustel kasutada. Ilmselge, et VAR on siiski veel uus tehnoloogia, mis on oma arengufaasis, ning vaatamata sellele, et selle kasutamine muutub aina laialdasemaks, peab VAR siiski veel jalgpallis kanda kinnitama, enne kui suudab „üle minna“ teise spordialasse, nagu seda on saalijalgpall.