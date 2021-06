EM-i KOLUMN | Getriin Strigin: Austrialt oleks oodanud tugevamat vastuhakku

Teisel poolajal sai sooja sisse ka Bachmann, kui tal oli rohkem jalaga mängu ja kahel korral näitas oma enesekindlust ja klassi. Tõenäoliselt on ta väravavaht, kes trennis rondot mängides on ilmselt päris hea. Lust on vaadata väravavahte, kes palliga mängida ei karda. Aastatega on väravavahtide roll läinud suuremaks ja enam ei ole nad lihtsalt mängijad, kes kinnastega väravas seisavad. Tipp nais- ja meeskondades oodatakse, et väravavaht oleks justkui lisamängija kaitseliinis. Kasti- ja liinitaguse kontrollimine, mängu ja ka rünnaku avamine tagant peavad tänasel päeval olema kõrgel tasemel.