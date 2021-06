Ott Tänak saab karjääris kirja uue ralli: loodetavasti töötab kõik meie kasuks

"Safari Keenia ralli on minu jaoks uus võistlus ning ma pole ka Aafrikas varem käinud," sõnas Tänak Hyundai pressiteenistuse vahendusel. "Ootan seda väga, ehkki eeldan, et võistlusest tuleb paras seiklus."

"Olen näinud mõningaid videoid eelmistest rallidest. See tundub võistlus, kus esimesena lõpetamiseks tuleb esiteks üldse finišisse jõuda," jätkas saarlane. "See tundub olevat üsna metsik koht. Kindlasti on see erinev võrreldes kõikide muude võistlustega, mis meil kalendris on. Loodetavasti töötab kõik meie kasuks."