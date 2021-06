Brasiilia võidule aidanud Neymar läheneb Pele rekordile

Võidumängus värava kirja saanud Neymarile oli see koondises juba 68. tabamuseks. Temast enamat on Brasillia eest suutnud vaid legendaarne Pele, kelle nimel 77 väravat. "Need numbrid ei tähenda mulle midagi võrreldes õnnega, mida pakub koondise ja perekonna esindamine," vahendas BBC Neymari sõnu.