Valtteri Bottas kritiseeris meediat: igasuguseid asju mõeldakse klikkide nimel välja

Bottase jaoks on senine hooaeg kulgenud keeruliselt. Tal on kirjas kolm poodiumikohta, kuid ülejäänul kolmel etapil on ta jäänud sootuks punktideta. Üldarvestuses hoiab ta 47 punktiga kuuendat kohta, tiimikaaslasel Lewis Hamiltonil on koos 54 punkti enam.

Nii ongi levima hakanud spekulatsioonid, et Bottasel enam Mercedeses pikka pidu pole. Peamiseks ohustajaks soomlase kohale peetakse George Russellit (Williams), kes kuulub Mercedese noorteprogrammi. Kuuldused said teisipäeval hoogu juurde, kui Saksa telekanal RTL teatas, et Mercedese meeskonna juht Toto Wolff ja Bottas arutavad soomlase tulevikku juba sel nädalavahetusel Prantsusmaal.

Nimel toimub sel nädalavahetusel Prantsusmaa GP. Nädalavahetuse eel uuriti pressikonverentsil Bottaselt, kas Mercedes on talle juba teada andnud, et ta saadetakse tiimist minema. "Ma ei saa seda kinnitada. Mitte keegi pole mulle seda öelnud, seega see pole tõsi," vahendas Planet F1 Bottase sõnu.

"See on spekulatsioon. Igasugused spekulatsioonid levivad ringi, mis ei põhine faktidel," jätkas soomlane, kritiseerides seejärel ajakirjandust. "Inimesed mõtlevad igasugu lugusid klikkide nimel välja. Nii see kord käib."

Mercedese boss Toto Wolff on varasemalt andnud mõista, et hooaja keskel ei hakka meeskond sõitjaid vahetama. Kas Bottasel on aga varuplaan, kui uueks hooajaks talle enam Mercedeses kohta ei jagu? "Ausalt öeldes pole ma sellele eriti mõelnud. Vahel on raske kogu müra blokeerida, sest igal hooajal on samad küsimused ja spekulatsioonid," tõdes ta.

"See on osa spordist, aga praegu on veidi vara detailidest rääkida. Me pole Mercedesega veel midagi lepingu osas arutanud, aga üks hetk see juhtub," lisas Bottas. "Praegu keskendume kolmele järjestikusele toimuvale etapile. Võib-olla pärast seda mingil hetkel (arutame lepingut)."