OTSEBLOGI | EM-i suurimal väravakütil löödi nina veriseks, kuid seejärel saatis ta palli ka võrku! Horvaatia viigistas

Horvaatide ja tšehhide jaoks algas seekordne turniir väga erinevalt. Horvaatia kaotas avamängus 0:1 Inglismaale. Tšehhi sai aga magusa võidu, kui 2:0 mängiti üle Šotimaa. Kaks meisterlikku väravat lõi Patrik Schick.

Eeldatavad algkoosseisud:

„Meie soov on kõigile selge – tahame alagrupist edasi pääseda. Kui saame kahest järgmisest kohtumisest ühe punkti kirja, siis on edasipääs ilmselt olemas. Horvaatia koondis on MM-hõbe, kelle ridades on tõelised tippmängijad tippklubidest. Kui tahame edu saavutada, siis peame taaskord tegema meeskonnana suurepärase esituse. See on meie jaoks ainus moodus, kuidas võime võita,” lisas Tšehhi peatreener Jaroslav Šilhavy.