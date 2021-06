EM-i KOLUMN | Janno Kivisild: Taani unelmate algus vaibus De Bruyne klassi tõttu

Vahetused muutsid mängu iseloomu

Minu jaoks on üllatusväärne, kuidas isegi tippjalgpallis saavad kaks poolaega olla nii erineva näoga. See muutus, mille tõi mängu Kevin De Bruyne, oli hämmastav. Me oleme harjunud nägema, mida suudab De Bruyne teha palliga - filigraansed söödud ja kliiniliselt täpsed löögid. Mitte mingil moel ei saa aga vähem hinnata tema mängu teist poolt. See, kui palju ta teeb tööd ilma pallita ja toetab oma koondisekaaslasi, teeb temast võistkonna liidri. Mäng Taani vastu näitas nii Belgia peatreenerile Roberto Martinezile ja Belgia jalgpalliüldsusele, kui oluline roll tal tegelikult on. Mul on väga suur austus De Bruyne vastu, sest ta näitas, et ta ei ole mitte ainult suurepärane sportlane, vaid ka südamlik ja siiras inimene. See viis, kui tagasihoidlikult ta reageeris juhtvärava löömisele, näitab, et tegemist on erilise inimesega. Lisaks De Bruynele, kinnistasid ka ülejäänud vahetused teisel poolajal Belgia üleolekut. Tänu sellele said nad mängida endale mugavat palli valdavat stiili ja vastaste poolel platseeruvat mängu, mida oleme harjunud nende esituses nägema. Taanlased jäid sellega küll hätta, kuid lõplikult alla nad siiski ei andnud ja neil oli piisavalt südikust, et proovida mängu tagasi tulla. Mingitel hetkedel ei kardetud ka Romelu Lukakut ja Kevin De Bruynet jätta 1 vs. 1 või 2 vs. 2 olukordadesse. Kaugel ei olnud ka viigivärav, kui viimastel minutitel avanes hea võimalus Martin Braithwaite’il ning ühel hetkel jõudis kasti ka Kasper Schmeichel. Vaatamata kaotusseisule, võitles Taani kompromissitult ja andis korraliku lahingu.