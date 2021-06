TÄNA OTSEBLOGI | Kas Rootsi saab kaane maha? Mida suudab avamängus üllatanud Slovakkia?

Eeldatavad algkoosseisud:

„Poola alistamise järel ütlesin mängijatele, et sellist võitu tuleb nautida. Samas on selge, et viie minuti kuulsuse järel tuleb teha 20 minutit tööd. See on alati nii! Ootame huviga seda kohtumist. Ootame rasket mängu ja leiame, et võrreldes Poolaga on Rootsil rohkem kvaliteeti. See on meie jaoks uus väljakutse, kuid usume, et me saame veel edu nautida,” lisas omalt poolt Slovakkia peatreener Štefan Tarkovič.