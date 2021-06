EM-i KOLUMN | FC Kuressaare peatreener Roman Kožuhhovski: Ukraina mängis tulemuse peale

Minu hinnangul mängisid Ukraina ja Põhja-Makedoonia kaks täiesti erinevat poolaega, kus esimene kulges Ukraina täieliku initsiatiiviga. Esimese mänguga võrreldes oli Andriy Shevchenko teinud kaks vahetust, kus Sergei Sidortšuki asemel tuli Taras Stepanenko, kes ongi tegelikult põhikoosseisu mängija ja traumeeritud Oleksandr Zubkovi asendas Mikola Šaporenko.

Ma arvan, et need kaks vahetust lisasid meeskonnale mobiilsust ja kreatiivsust. Stepanenko kontrollis kindlalt keskvälja, mis lubas ründajatel Roman Yaremtšukil, Oleksandr Zinchenkol, Ruslan Malinovskyil ja Andriy Yarmolenkol tegutseda vabamalt. Löödi ka kaks head väravat. Meeskonna stiil oli sama, mis on ehitatud üles positsioonirünnakutele ja pressingule. Jälgiti oma põhimõtteid.

Teist poolaega alustati Ukraina jaoks päris kindlas seisus. Makedoonial polnud aga midagi kaotada, nad tegid oma mängus ümberkorraldusi, püüdsid kõrgelt pressida ja palli rohkem kontrollida.

Samas peab märkima, et Ukraina koondis on sellel turniiril üks nooremaid ja kusagil andis esimese poolaja tulemus meeste mõtetes ennast tunda. Pluss kogemused. Makedoonlased lõid kohe poolaja algul hea momendi ja väravavaht Heorhiy Bushchan näitas kaaslastele, et poisid - oleme just mentaalselt sellisteks olukordadeks valmis ja seepärast arvan, et noorus avaldas lõpptulemusele oma mõju.

Penalti muidugi lisas makedoonlastele jõudu ja enesekindlust, kuid samal ajal omas ka Ukraina kaks suurepärast võimalust, kusjuures ja Malinovskyi jättis löömata penalti. Samas lähtus Ukraina oma tegevuses tulemusest, meeskonnal oli vaja selles mängus võitu, et säilitada võimalused jõuda alagrupist edasi.

Ukraina meeskonna selgroo moodustasid Kiievi Dünamo mängijad, neid oli algkoosseisus viis - Heorhiy Bushchan, Oleksandr Karavayev, Vitaliy Mykolenko, Mykola Shaparenko ja 18-aastane Illya Zabarnyi ning hiljem sekkus vahetusest veel kolm meest.