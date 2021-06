Wilder ja Fury vahtisid teineteisega kuus minutit järjest tõtt. Wilder keeldus küsimustele vastamast.

Deontay Wilder ütles meediale vaid seda, et ta tänab jumalat, oma tiimi ja advokaate, kes matši toimumise üldse võimalikuks tegid. "Aitab jutust. Nüüd on tal aeg pea otsast ära lõigata. Tulge kõik 24. juulil vaatama, sest siis hakatakse verd valama," olid ameeriklase ainukesed sõnad tervel pressikonverentsil. Ülejäänud ajast vastas küsimustele tema treener Malik Scott.

WBC raskekaalutšempion Tyson Fury ütles meediale, et see näitab kui raskelt eelmine kaotus talle mõjus. "See näitab kui mentaalselt nõrga mehega on tegu," tegi britt vastase käitumisest järelduse.