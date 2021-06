Eesti Autospordi Liit sai uue presidendi

„Kindlasti oleks vaja suurendada toetusi noortele, kuid ma panen samale tasemele vajaduse toetada meie tippsõitjaid. Me ei tohi jätta neid rahvusvahelisel tasemel üksinda müttama, vaid peame olema neile nõu ja jõuga igati toeks. Arusaadavalt pole Eesti Autospordi Liidul raha nende tiimide eelarvete maksmiseks, kuid kõiges muus saame abi osutada. Kõikidel autospordialadel on ridamisi esile kerkinud noori, andekaid sõitjad ja võin täie veendumusega öelda, et Eesti Autospordi Liidu paremad ajad ootavad meid ees!“

„Toivo Asmer tunneb autospordi põhjalikult, on aktiivne tegutseja ning mul on väga hea meel, et just tema võtab Ari Vatanenilt presidendiameti üle,“ lausus EAL volinike kogu esimees Arvo Ojaperv. „Tänan Ari Vataneni tehtud töö eest. Teema panus Eesti autospordi rahvusvaheliste suhete arendamisse oli kaalukas. Ta esindas Eesti autosporti ka suurepäraselt Rahvusvahelises Autoliidus (FIA).“