OTSEBLOGI | Holland läks Austria vastu varakult penaltist juhtima. Tulpidemaa ühe jalaga play-off'is

Tabeliseis:



Viimased kuus omavahelist mängu on lõppenud Hollandi võiduga. Austerlased said Hollandi vastu viimati võidurõõmu maitsta 1990. aasta mais enne MM-i toimunud maavõistlust Viinis.

Hollandi peatreener Frank de Boer: "Matthijs de Ligt alustab. Ta on viimasel paaril päeval hästi treeninud. Ta võttis kõigest osa ja on valmis. Kui ilm on kuum, ei lähe sa kogu aeg pressima, vaid pead leidma ka muid viise võimaluste loomiseks. Austria on olnud mitu aastat tõusuteel. Nad on ühtsed ning neid on väga raske võita."