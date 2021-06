EM-i KOLUMN | Thomas Häberli: Itaalia võib jõuda finaali

Itaalia koondis on kirglik, neist õhkub palju mängurõõmu, nad on palli pärast võitluses agressiivsed ja võimelised kiiresti rütmi vahetama. Itaalia võib kaitses olla madalal, aga ka rünnakul oma liinid kõrgele viia, üleminek kaitsest rünnakule on väga hea ja ülikiire. Kui nad juhtima asuvad, on nad väga tugevad. Kui nad jäävad kaotusseisu või mängivad vastasega, kelle kaitseliin on sügaval oma väljakupoolel, võib neil jõudu ja vastupidavust väheks jääda ning ootan põnevusega just neid olukordi. Kui Itaalia ka sellega hakkama saab, on nad suursoosik turniiri võidule. Võib-olla oleks neil Euroopa meistriks tulekuks vaja üht kehaliselt tugevamat ründemängijat.

Mängus Šveitsiga tõstan Itaalia poolelt eelkõige esile meeskondlikku mängu, individuaalselt (Manuel) Locatellit, (Leonardo) Spinazzolat ja (Gianluigi) Donnarummat. Juhtvärav, pean mõistagi silmas kogu rünnakut, oli Locatelli imeline sooritus, mis minu jaoks kujunes mängu säravaimaks hetkeks. See värav oli otsustav: 1:0 eduseisus jätkas Itaalia vankumatult ja teenis ülekaaluka võidu. Itaalia tegi kogu kohtumise jooksul tugevat pressingut ja Šveits eksis liiga palju.

Šveitsi tugevus on söödumäng, tehnilised oskused ja mängust arusaamine. Neil on (või oli) palju eneseusku, nad olid varasemalt palju mänge võitnud. Turniiri esimene mäng on alati kõige tähtsam: võit just esimeses mängus on ülioluline edasise suhtes ja paraku Šveits lasi selle käest. Šveitsi komistuskiviks on kõrge mängutempo ja kiirus, individuaalsete oskuste poolest on praegu ainult Embolo võimeline mängu muutma, Shaqiri ei ole vormis. Kui Šveits mängib passiivselt, on neil kohe probleemid ja seda näitas mäng Itaaliaga. Lisaks oli Šveitsi esituses puudu kirg ja see on arusaamatu.

Arvan, et siit alagrupist lähevad edasi Wales ja Itaalia. Itaalia võib jõuda finaali, kui kõik jookseb nii nagu neile sobib ja nad ei jää mängudes kaotusseisu. Šveitsi jaoks lõpeb turniir kahjuks alagrupiga ja see on minu jaoks üllatus.

Ennustan, et Euroopa meistriks tuleb Prantsusmaa: neil on olemas kõik vajalik – kiirus, jõud, kogemused, tehnika, tarkus –, kõik mängijad oskavad kaitsefaasis mängida ja nad tegutsevad võistkondlikult.