DELFI FOTOD | Kuidas meeldib? Vaata, missuguses riietuses eestlased Tokyo olümpial võistlema hakkavad

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa märkis võistlusvormi esitlusel, et koostöö Nike’iga on toiminud juba 2007. aastast ning EOK väärtustab seda kõrgelt. „Nike’i tööd iseloomustavad innovaatilised lahendused ning Nike töötajate inimlikkus ja vastutulelikkus. Mul on väga hea meel, et meie keskel on head ja andekad inimesed, kes selle kollektsiooni ellu tõid,“ ütles Sõõrumaa.

„Olümpiamängude eel tullakse alati välja millegi uue ja innovaatilisega. Tokyo suveolümpiamängud ei erine sellest. Meie tipud teavad väga hästi, et Nike paneb võistlusvormi valmistades tööle kõige uuenduslikumad tipptehnoloogiad, et pakkuda parimat varustust, mis toetab sportlaste sooritust. Tokyo olud ei ole kerged ning seetõttu on meie riided hingavamad, kergemad ning elastsemad, et sportlasel oleks parem liikuda. Väga tähtis on ka visuaalne pool – meie dressidel on huvitav triibuline muster, mis lisab sportlase liikumisele visuaalse dünaamika,“ ütles Nike esindaja Eestis, AS Jalajälg juhatuse liige Rainer Tops.