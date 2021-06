Lõuna-Euroopa saalijalgpall: väga kuumad uudised

Hispaania press kirjutab sellest, et Esquerdinha jääb Barçasse veel vähemalt üheks hooajaks. Räägitakse, et brasiillast, kellel on mitu pakkumist teistest Hispaania klubidest, samuti Brasiiliast ja Venemaalt, palus isiklikult uus kataloonlaste peatreener (keda, tõsi, pole veel ametlikult peatreenerina esitletud) Jesus Velasco. Lisaks sellele levib Hispaania meedias aktiivselt info, et Carlos Ortiz läheb üle Barcasse. Seejuures sinistes ja granaatpunastes värvides meeskond, mis kannatab süsteemsete muudatuste ja rahakärbete all, ei kavatse argentiinlast Santi Rufinot põhimeeskonda tõsta.