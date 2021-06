BLOGI | "Kadunud pojad" väljakule vahetanud Belgia kombineeris kaks suurepärast väravat ja alistas Taani 2:1

Standings provided by SofaScore LiveScore

Belgia seevastu tampis avavoorus maa sisse Venemaa, võttes Peterburis 3 : 0 võidu. Võib arvata, et unetunde on mõlemal meeskonnal viimastel päevadel väheks jäänud – ühel Erikseniga juhtunu, teisel pika reisi pärast – , mis jõudude vahekorda peaks veidikene tasandama.

Omavaheliste mängude seis Taanil ja Belgial ei saaks enam võrdsem olla. Mõlemad on võitnud kuus kohtumist ning kolm korda on lepitud viiki. Viimati kohtuti mullu septembris ja novembris Rahvuste liigas, kui mõlemad mängud lõppesid Belgia paremusega: Taanis 2 : 0 ja kodus 4 : 2. Enne seda mängiti omavahel alles 2000. aastal maavõistlusmängus, kui seis jäi 2 : 2.

Statistiliselt ei näe Taani hetkevorm Soomele kaotusest hoolimata sugugi halb välja. Viimasest 12 mängust on võidetud üheksa, viigistatud üks ja kaotatud kaks. Ning julgustav võiks olla ka fakt, et nendest tosinast kohtumisest kaheksas on enda värav puhtana hoitud.