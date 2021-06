Taani jalgpallurid nõuavad UEFA-lt vabandust, alaliit pole sellega nõus

Mäletatavasti jätkus Taani ja Soome kohtumine juba samal õhtul. Taani kaotas mängu lõpuks 0:1. UEFA teatas laupäeval, et mängijate enda soov oli kohtumisega ühele poole saada.

Pühapäeval teatasid aga taanlased, et UEFA ei jätnud neile eriti valikut. "Ükski variant polnud hea, kuid valisime kõige vähem halva. See (mängu jätkamine) polnud meie soov. Saime valida kahe variandi vahel. Paljud meist polnud valmis mängima, kuid tegime kõige vähem halva otsuse," väitis taanlaste ründaja Martin Braithwaite.

Taani endine kuulsus Peter Schmeichel teatas ITV-le, et tegelikult oli ka kolmas võimalus, milleks oli 0:3 loobumiskaotus. "Ma nägin UEFA teadet, kus väideti, et nad lähtusid mängijate soovidest. Ma tean, et see pole tõsi. Neile jäeti kolm võimalust: üks oli mängida kohe, teine mängida järgmisel keskpäeval kell 12 ja kolmas loobuda ja saada 0:3 kaotus," süüdistas Schmeichel. "Nii et mõelge ise edasi, kas mängijatel oli tegelikult valikut."

Kolmapäeval kirjutas Taani väljaanne Ekstra Bladet, et Taani jalgpallurite ühendus ning ülemaailmne jalgpallurite ühendus FIFpro nõuavad UEFA-lt ametlikku vabandust.

"Oleme palunud UEFA-lt ametlikku vabandust Taani mängijate ees, sest nad panid pallurid sobimatusse olukorda, kus nad pidid otsustama, kas mänguga jätkata," sõnas Taani jalgpallurite ühenduse direktor Michael Sahl Hansen. "UEFA paraku ühtegi vabandust ei esita. Oleme selles pettunud. Küll aga pakkusid nad välja, et me võiks kõik koos maha istuda ning protokollid üle vaadata."

"On väga oluline, et tulevikus ükski mängija sellisesse olukorda ei satuks," jätkas Hansen. "On põhjendamatu ja ebainimlik, et inimene peab pärast traumeetilist kogemust koheselt mõne otsuse vastu võtma."

UEFA tegi viimati Erikseniga seotud juhtumi osas avalduse esmaspäeval ning Ekstra Bladeti andmetel ei kavatse alaliit rohkem antud teemat avalikult kommenteerida.

UEFA kinnitas esmaspäeval uuesti üle, et mängu jätkumise poolt olid nii Taani kui ka Soome mängijad. "Uefa on kindel, et käitus selles tundlikus olukorras mängijatesse ülima austusega. Kohtumine otsustati uuesti alustada alles pärast seda, kui kaks meeskonda palusid mängu samal õhtul lõpetada," ütles UEFA pressiesindaja BBC-le. Pressiesindaja lisas, et "kuna mängijad vajavad matšide vahel 48 tunni pikkust puhkust, välistas see muud võimalused".