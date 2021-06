Ott Tänak täitis Itaalias soovitud eesmärgi

"Alba rallil oli plaan selgitada Horvaatia rallilt saadud tunnet," vahendas WRC koduleht Tänaku sõnu. "Olime Itaalias selleks, et teha kindlaks, mille kallal peame suvel töötama, et olla valmis asfaldihooajaks, mis hiljem stardib."

Nimelt piirdus Tänak Horvaatia asfaldirallil neljanda kohaga. Ta kaotas esimeseks tulnud Sebastien Ogier 'le ligi pooleteise minutiga. Ralli järel tunnistas Tänak, et sõitis väljaspool mugavustsooni „Mulle meeldib asfalt, aga meie mugavustsoonist on asi väga kaugel. Nüüd tuleb kõvasti tööd teha,” vahendas Delfi Tänaku sõnu pärast Horvaatia punktikatset.

"Meil on mõned kuud veel Ypresi rallini aega ja saame näha, kui palju oleme selleks ajaks jõudnud ära teha," lisas Tänak hiljutise Alba ralli järel. "Proovisime Alba rallil mõningaid asju, kuid see võistlus oligi rohkem õppimise, mitte asjade parandamise eesmärgil tehtud. Eesmärgiks polnud ralli võita, vaid õppida ja andmeid koguda. See sai ka tehtud."