TÄNA OTSEBLOGI | Jalgpalli EM: Ukraina ja Põhja-Makedoonia vajavad mõlemad võitu kui õhku

Ukraina peatreener Andrij Ševtšenko: "Põhja-Makedoonia väärib respekti. Neil on iseloomu, neil on silmapaistvad liidrid ja väljakujunenud mängusüsteem. Nad mängivad peaaegu alati 5-3-2 ning neile meeldivad kiirrünnakud. Me ei oota mingeid kingitusi."

Põhja-Makedoonia ründaja Aleksandar Trajkovski: "See meeskond ei anna kunagi alla. Me võitleme lõpuni ning vaatame siis, kuhu see viib. Võitleme, et pääseda alagrupist edasi, panna kõik kodudes uhkust tundma ja tänavatele tulema."