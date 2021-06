EM-i KOLUMN | Aivar Pohlak: Mitte võit, vaid kõigest kolm hädavajalikku punkti

Dokumentide kontroll Eesti poole peal oli range ja konkreetne nagu vanglasse sisenemisel, Venemaa poolel oli viimasest käigust möödunud kolme aasta jooksul ülesõidu vormistamine veel aeganõudvamaks tehtud. Piiripunktis öeldi, et kõige rohkem on sealtkaudu Peterburisse sõitnud poolakatest fänne. Soomlased Eesti kaudu liikunud ei ole ja eestlaste kohta teadsin isegi, et osa aasta tagasi just Venemaale mänge vaatama sõita soovinud huvilistest olid sellest plaanist loobunud. Koroonahirm pluss muud mured; üks üldiselt arukas ja positsioonil inimene lisas põhjuste hulka ka Ryanairi lennukiga Valgevenes juhtunu. Umbes 30 eestlast oli siiski Krestovski staadionile pileti soetanud.

Parkimisloaga staadionile sõites tehti sõiduriistale ülipõhjalik kontroll, lisaks enam-vähem kõikidele autos olnud isiklikele asjadele saadeti pakihoidlasse ka suveniiripoest soetatud turniiri ametlik pall. Meenus, et 2012. aasta EM-i avamängule Varssavis olime otse Eestist tulles ja peale kohtumise lõppu koju tagasi sõitma hakates võtnud autos staadionile kaasa isegi oma brasiilia mastifi. Ajad ja olud on muutunud.

Venelased olid end väljakule paigutanud ründavamalt, kui Belgia vastu, aga ka soomlased tundsid end mugavamalt kui Kopenhaagenis ja võib ainult ette kujutada, millised reaktsioonid oleksid Venemaa jalgpalli sees järgnenud, kui see värav oleks ära loetud ja ta jäänuks mängu ainsaks. Korraks VAR-i teema juurde tulles kordan üle mõtte, et selline lõplikult omaks võetud emotsioonide kustutamine nii, nagu see täna juhtus, ei pruugi mõjuda jalgpallimängu emotsionaalsusele hästi. Just suluseisuolukordade ja VAR-i vahekord ei ole minu jaoks klaar – situatsioonide lõpuni mängimine ja lipu tõstmine tagantjärele ei ole loogika seisukohalt optimaalne ja massilisele nappidele suluseisuolukordadele, mida inimsilm märgata ei suudaks, proovitakse lahendust leida suluseisureegli muutmisega nii, et nimetatud määrusterikkumist ei ole juhul, kui ründaja mingigi kehaosa peale käte on viimase kaitsjaga samal liinil. Sellise nurga alt vähemalt praegu asja arutatakse.