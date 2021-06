EM-i KOLUMN | Marko Kristal: Türgi rünnakud olid hambutud

On olukordi, millele Türgi koondis tagantjärele mõtlema jääda võiks. Esimese poolaja järel saadi aru küll, et kui midagi ei muutu, on rong läinud. Kohe teise poolaja alguses oli Yılmazil reaalne võimalus 7 meetri pealt värav ära lüüa ja see oleks muutnud kogu mängu käiku. Selgelt paistis Türgi lohakas kaitsetöö. Kui Bale mängib Ramsey’le kolmandat korda palli kaitsjate taha täpselt samasse auku ning sellele kuidagi ei reageerita, siis peab midagi valesti olema. See, et sellest mingeid järeldusi ei tehtud, karistati ka kohe ära.