Belgia avaldab neljapäeval 10. minutil erilise žestiga Eriksenile austust

Belgia ründaja Romelu Lukaku avaldas, et austusest number 10 särgi all mängivale Taani staarpoolkaitsja vastu korraldatakse homme kell 19 algavas mängus ühine toetusavaldus.

"Kümnendal minutil lööme palli tema auks auti. Tahame Taanile aplodeerida. Mitmed mängijad meie meeskonnast on temag koos mänginud, kuid homme oleme me väljakul võidu peal väljas ning see on kõige tähtsam asi," vahendas Lukaku sõnu väljaanne BT.

Laupäeval Taani - Soome alagrupimängus avapoolaja lõpus kokku kukkunud ning tänu meedikute kiirele reageerimisele teisest ilmast tagasi toodud Eriksenile on toetust avaldatud üle kogu maailma. Enne tänast mängu Venemaaga kandsid Soome mängijad soojendusel T-särke kirjaga "Get well Chrstian!"

Belgia võitis B-grupi avamängus Venemaad 3:0, kes täna alistas 1:0 Soome. Taani kaotas laupäeval Soomele 0:1.

Taani peatreener Kasper Hjulmand rääkis tänasel pressikonverentsil, et Eriksen vaatab kindlasti homset mängu Rigshospitaleti haiglast, mis asub Parkeni staadionilt vaid 500 meetri kaugusel.

"Jah, ma usun, et Christian vaatab. See on päris hull. Haigla on kohe Parkeni kõrval ning kui ta aknast välja vaatab, näeb ta Parkenit ning ilmselt kuuleb ka kõike seal toimuvat. See on tema jaoks hull olukord. Aga ma arvan, et ta kannab oma särki ja vaatab mängu," ütles Hjulmand.