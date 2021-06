Hooaega hästi alustanud vormelisõitja pikendas lepingut kolme aasta võrra

Tänavu on prantslane sõitnud punktikohale neljal korral ning suutnud kogenud tiimikaaslase Fernando Alonsoga samaväärselt esineda.

Ocon liitus Alpine/Renault` süsteemiga juba 2010. aastal, kui oli Lotuse juunioride meeskonna liige. Prantslase näol on tegemist endise F3 ja GP3 sarja tšempioniga. F1 debüüdi tegi ta 2016. aastal Manor Racingu ridades.

"Pärast meie meeskonda naasmist 2020. aastal on Esteban oma enesekindlust kasvatanud ja arenenud, pakkudes pidevalt häid tulemusi ja aidates meeskonnal autot arendada,” kiitis Alpine`i tegevjuht Laurent Rossi Oconi.

"Vaatamata oma noorele eale on ta vormel-ühes väga kogenud ning küps sõitja. Me usaldame Estebani täielikult ja usume, et ta aitab meeskonda ja meie kaubamärki uuele tasemele viia ning meie pikaajalisi eesmärke ellu viia," lisas tiimijuht.