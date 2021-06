Soome jalgpallikoondise peatreener: tänane näitas, kui julm asi on VAR

Joel Pohjanpalo 3. minuti värava kohta, mis napi suluseisu tõttu tühistati, ütles peatreener: "VARi (videokohtuniku) otsus näitas selle julmust. Kõigile tundus, et värav oli määrustepärane. See oli sentimeetri küsimus. See värav pidi Venemaad šokeerima."

Peatreener pidi vastama küsimusele, miks ta asendas Taani vastu hea mängu teinud Tim Sparvi keskväljal Rasmus Schülleriga. "Enne mängu ülevaatamist on raske hinnata üksikute mängijate sooritusi. Minu põhitunne on see, et ta (Schüller) mängis hästi. Need on alati sellised spekulatsioonid, ma ei saa öelda, et vale valik oli, ta tegi oma töö ära," vastas Kanerva.